مبعوث الاتحاد الإفريقي: ليس هناك رفض من قوى الحرية والتغيير للعودة إلى الحوار

• المجلس العسكري تفاعل بشكل جيد مع مقترحات الاتحاد الإفريقي

•زيارة رئيس وزراء إثيوبيا سيكون لها تأثير إيجابي على المسار السياسي في السودان



قال مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد حسن لبات، إن اجتماعات اليوم تناولت سبل إعادة المفاوضات التي تعثرت في السودان، لافتًا إلى تفاعل المجلس العسكري بشكل جيد مع مقترحات الاتحاد الإفريقي.

وأضاف في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الجمعة، أنه ليس هناك رفض من قوى الحرية والتغيير مبدئيا للعودة للحوار، موضحًا أن رئيس الحكومة الإثيوبية يسعى للتوسط بين الأطراف السودانية.

وتابع: «زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي سيكون لها تأثير إيجابي على المسار السياسي في السودان، واقترحنا العودة للمفاوضات والتركيز على القضايا العالقة، ولابد من إجراءات لبناء الثقة بين الأطراف السودانية».

ووصل رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إلى الخرطوم، اليوم، ليجري لقاءات وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير، وكان في استقبال أحمد، المتحدث الرسمي باسم المجلس، الفريق شمس الدين كباشي.

وتداولت أنباء، يوم الاثنين الماضي، عن محاولة فض اعتصام العاصمة السودانية ووقع قتلى ومصابين بين المعتصمين، بينما أكد المجلس العسكري الانتقالي أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام المتظاهرين ولا مانع من الوصول إليه، نافيًا محاولة فض الاعتصام بالقوة.

ويُذكر أن القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.