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الجيش اليمني يعلن مقتل 5 من جنوده وعشرات الحوثيين في الحديدة

صنعاء - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 7 يونيو 2019 - 9:03 م | آخر تحديث : الجمعة 7 يونيو 2019 - 9:03 م

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الجمعة، مقتل 5 من جنوده وعشرات الحوثيين، في مواجهات بين الطرفين بمحافظة الحديدة، على الساحل الغربي للبلاد، خلال الثلاثة أيام الماضية من إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال بيان صادر عن مأمون المهجمي الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، إن جماعة الحوثي "تلقت ضربات موجعه أثناء أيام العيد في الساحل الغربي لليمن".

وأضاف في البيان الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على نسخة منه، إن الحوثيين قاموا بحشد عناصرهم بشكل كبير خلال الفترة ذاتها، في محاور محافظة الحديدة على الساحل الغربي.

وذكر البيان أن مواجهات اندلعت بمديرية حيس في محافظة الحديدة، استمرت لأربع ساعات، ما أدى إلى مقتل 12 حوثيا وجرح 9 آخرين.

وفي منطقة الجبلية بالمحافظة ذاتها، نجحت قوات الجيش في صد الحوثيين وإجبارهم على التراجع بعد أن تكبدوا 21 قتيلا و17 جريحا.

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