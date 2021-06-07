الصحة: القيادة السياسية وجهت بألا نقف في الطابور انتظارا للقاحات كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن مصر قررت تنويع مصادر الحصول على لقاح كورونا في إطار توجيهات القيادة السياسية، معلقًا: «القيادة السياسية وجهت بألا نكون دولة تقف في الطابور انتظارا للحصول على اللقاح».



وأضاف عبد الفتاح، خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن مصر اعتمدت لقاحات «سينوفارم» و«أسترازينيكا» و«سينوفاك» و«سبوتنيك V»، موضحًا أنها في طريق التعاقد مع هيئة الشراء الموحد للحصول على لقاحات «جونسون آند جونسون».



وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت بتوطين صناعة لقاحات كورونا في مصر، من خلال بدء تصنيع لقاحات «سينوفاك» بهيئة المصل واللقاح «فاكسيرا»، لافتًا إلى الانتهاء من إنتاج أول 2 مليون جرعة، بنهاية الشهر الجاري.



ولفت إلى توجيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بزيادة مراكز التطعيم حتى بلغت 408 حتى الآن، فضلًا عن توفير فرق متنقلة لتلقيح المواطنين في منازلهم؛ تخفيفًا عنهم، معربًا عن أمله في تسريع وتيرة التطعيم.





