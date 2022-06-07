رئيس الوزراء البولندي: جاري توقيع اتفاق إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إن بلاده في عملية توقيع اتفاقية واسعة النطاق لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وذكر مورافيتسكي أن الاتفاق "يعد أحد أكبر الاتفاقات، إن لم يكن أكبر اتفاق لتصدير الأسلحة خلال الـ 30 عاما الماضية"، وجاء تصريحه عقب زيارة إلى شركة الأسلحة البولندية "هوتا ستالوفا فولا" جنوب شرقي البلاد. وأوضح أن الأسلحة ستكون حاسمة في جهود أوكرانيا لطرد الغزاة الروس.

وسيأتي جزء من تمويل الأسلحة من الاتحاد الأوروبي ،وستقدم أوكرانيا الباقي بنفسها. ولم يكشف الرئيس البولندي عن تفاصيل محددة عن أنواع الأسلحة التي سيتم إرسالها أو تفاصيل أخرى بشأن الصفقة.

غير أنه وقف أمام أنظمة مدافع آلية من طراز كراب إلى جانب وزير الدفاع ماريوش بلاشتشاك أثناء عرض الأسلحة. ونشر مكتب مورافيتسكي صورا عبر موقع تويتر لذات الأنظمة، التي يبلغ مداها 40 كيلومترا.