 المكسيك: التعرف على رفات شباب مفقودين من العاملين بمركز اتصال - بوابة الشروق
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المكسيك: التعرف على رفات شباب مفقودين من العاملين بمركز اتصال


نشر في: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 8:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يونيو 2023 - 8:37 ص

قالت حكومة ولاية خاليسكو المكسيكية الثلاثاء إنه تم التعرف على رفات العديد من العاملين الشباب المفقودين في مركز اتصال في المكسيك.

وعثرت السلطات المكسيكية الأسبوع الماضي على 45 كيسا تحتوي على أجزاء من جثث مقطعة الأوصال على بعد 40 مترا أسفل واد في ضواحي مدينة جوادالاخارا أثناء البحث عن العمال الشباب.

وتم الإبلاغ عن فقدان ما مجموعه ثمانية أشخاص. ولم تذكر السلطات في البداية عدد الأشخاص الذين تم التعرف عليهم.

وكان الشبان يعملون في مركز اتصال في المنطقة الواقعة في زابوبان، إحدى ضواحي جوادالاخارا. وكانت الشرطة تبحث في البداية عن امرأتين وخمسة رجال ، ولكن في وقت لاحق تم الإبلاغ عن موظف آخر في عداد المفقودين.

ولم تعد عصابات الجريمة المكسيكية تتاجر بالمخدرات فقط، إذ تشارك جماعات إجرامية عديدة في سرقة البنزين والابتزاز وتهريب الأشخاص والاختطاف. وغالبا ما تكون لهم علاقات مع السياسيين الفاسدين وقوات الأمن


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