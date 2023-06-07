افتتاح جناح «أيادي مصر» بالجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في كينيا

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جناح منصة "أيادي مصر" بالجناح المصري المصاحب لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مدينة نيروبي بدولة كينيا، والتي تعقد خلال الفترة من الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجاري.



حضر الافتتاح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا، وبمشاركة وليام روتو، الرئيس الكيني، والدكتورة ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات".



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بضرورة أن يكون للمنصة حضور في المنتديات والمعارض والأسواق الدولية.



وأوضح آمنة، الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لمنصة "أيادي مصر"، لما لها من دور هام في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن المنصة تهدف إلى تمكين المرأة المصرية من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية، والتي تتميز بها المدن المصرية عبر المنصة الإلكترونية.



وقال الوزير، إن جناح منصة "أيادي مصر" حظى بحفاوة وحضور كبير من الشخصيات المشاركة في فعاليات جمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحاز على إعجاب وتقدير كل المشاركين.



وأكد، أن التسويق الإلكتروني من خلال المنصة يساهم بشكل كبير في الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها محليا ودوليا، مما يساهم في تحسين دخل الأسر، مضيفا أن الوفود المشاركة في المعرض أشادوا بالجناح المصري، والذي يعد من أفضل الأجنحة من حيث تنوع المعروض، وأبدوا إعجابهم الشديد بمنصة أيادي مصر للترويج للمنتجات التراثية واليدوية والحرفية للمرأة المصرية.



وأشار إلى استمرار وزارة التنمية المحلية في دعم المنصة، بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية لدعم صغار المنتجين والمصممين من السيدات والفتيات والشباب في جميع القرى والمدن المصرية، وتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا لبيع وتسويق منتجاتهم اليدوية والتراثية.