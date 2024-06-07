ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 25 جنيها ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 3150 جنيها مقابل 3125 بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية.

وارتفع عيار 18 ليسجل 2700 وسجل عيار 24 نحو 3600 جنيه، وارتفع الجنيه الذهب 200 جنيه ليصل إلى 25200 جنيه.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات أمس الخميس، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل تزايد الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يبدأ في سبتمبر المقبل، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية

ارتفع سعر الذهب 0.8 ٪؜ إلى 2373.31 دولار للأوقية بعد صعوده 1% في الجلسة الماضية وارتفعت العقود الاجلة بنسبة 0.7% لتصل إلى 2392.80 دولار للأوقية بحسب وكالة رويترز.

‎وتراجع مؤشر الدولار 0.2 % ليحوم حول أدنى مستوى له في شهرين تقريبا، وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 ٪؜ إلى 30.54 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.2 ٪؜ إلى 1003.95 دولار وزاد البلاديوم 1.2 ٪؜ إلى 942.75 دولار.