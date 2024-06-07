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قالت لبنى غانم زوجة سفاح التجمع كريم محمد سليم، إن الأخير حاول قتلها أكثر من مرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه تعرفت عليه قبل عشر سنوات، واتهمته بأنه أخفى ابنه عنها منذ ثلاث سنوات.

ولفتت إلى تعرفها على سفاح التجمع في الإسكندرية، موضحة أنها بريطانية مصرية، وأن ابنها يبلغ من العمر تسع سنوات.

وأكّدت أن سفاح التجمع حاول قتلها رفقة أخواتها، مؤكدة أنهم تلقوا الكثير من التهديدات على مدار الفترات الماضية.

وأشارت إلى اضطرارها الهروب لأنها لو كانت ظلت في مكانها لكان قد قتلها، واصفة تعامل زوجها معها بأنه كان عنيفأ.

وذكرت أن زوجها اعتدى عليها في أكثر من مناسبة، لكنها كانت تتحمل من أجل طفلها.

ولفتت إلى اتخاذها إجراءات قانونية من أجل استرداد ابنها خلال الفترة المقبلة.

وألقت الأجهزة الأمنية في مايو الماضي، القبض على سفاح التجمع، المتهم بقتل ثلاث سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

وأكدت جهات التحقيق، أنه استدرج النساء إلى شقته بأحد التجمعات السكنية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وأظهرت تحريات الأمن العام أن المتهم يدعى كريم، من مواليد 1987، لافتة إلى أنه بعد تركه التدريس عمل في التجارة لفترة.