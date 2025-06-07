توفي لاتافيوس جونسون /40 عاما/، وهو سجين ينتظر عقوبة الإعدام، لأسباب مجهولة في سجن "فارنر سوبر ماكس" بعد ظهر أمس الجمعة، وفقا لهيئة السجون في الولاية.

ولم تدل هيئة سجون ولاية أركنسا بتفاصيل عن سبب وفاة جونسون، ولم ترد على الفور على طلب للحصول على تعليق.

وكان قد صدر حكم بالسجن المؤبد ضد جونسون على خلفية قتل والده، جوني جونسون، في عام 2000.

وصدر حكم بإعدام جونسون في واقعة قتل باربرا إستر حارسة السجن في 2012.

وقام جونسون بطعن إستر في مقتل بسكين ثلاث مرات وثقب قلبها، وفقا لما أظهرت سجلات المحكمة. وكانت إستر تحقق فيما إذا كان حصل على حذاء رياضي غير مصرح بها في السجن.