أمريكا تطلب من ألمانيا إرسال قوات برية إلى سوريا للمساعدة في قتال داعش

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طلبت الولايات المتحدة من ألمانيا دعم الحرب ضد فلول تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وذلك بإرسال قوات برية لدعم قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سورية.

ويريد جيمس جيفري، مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سورية والتحالف الدولي ضد داعش، من الحكومة الألمانية أن ترسل قوات تدريب وخبراء لوجستيين وعمال تقنيين من البوندسفير(الجيش الألماني).

وقال جيفري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) وصحيفة فيلت إم سونتاج الألمانية الأسبوعية "نريد قوات برية من ألمانيا لتحل محل جنودنا جزئيا"، وقال إنه يتوقع الحصول على رد قبل نهاية هذا الشهر.

وتدعم القوات الأمريكية تحالف قوات سورية الديمقراطية التي تضم ميليشيات قوات حماية الشعب الكردية وغيرها من الجماعات المتمردة.

وفي مارس الماضي، استولت قوات سورية الديمقراطية على آخر معقل لداعش في سورية، على الرغم من استمرار نشاط التنظيم الإسلامي المتطرف من تحت الأرض.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي عن خطط لسحب جميع الجنود الأمريكيين البالغ عددهم ألفي جندي من شمال شرقي سورية.

وتراجع فيما بعد وقال إن حوالي 400 فرد سيبقون للمساعدة في استقرار المنطقة الكردية، التي تمتد على الحدود بين العراق وسورية.

وتعمل الولايات المتحدة منذ ذلك الحين على الحصول على دعم إضافي من حلفائها الثمانين في تحالف مكافحة تنظيم داعش، الذي يتضمن ألمانيا، مع بدء سحب القوات الأمريكية.

وتدعم ألمانيا تحالف مكافحة تنظيم داعش من خارج سورية، فضلاً عن تدريب قوات في العراق.