السفير الأمريكي بالكويت: نحاول الدفاع عن أنفسنا من التهديدات الإيرانية







قال السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان إن التهديدات الإيرانية في المنطقة دفعت واشنطن إلى اتخاذ قرار بارسال ألف جندي أمريكي؛ لحماية المواطنين الأمريكيين ومواطني المنطقة.

وأضاف سيلفرمان – في تصريح صحفي – قائلا: "إننا نحاول الدفاع عن أنفسنا إزاء التهديدات الإيرانية، وحضور القوات الإضافية، جاء بعد شعورنا بأن هناك تهديداً لمواطنينا في المنطقة، فنحن لا نريد الحرب؛ حيث تعاملنا مع إيران بدبلوماسية، وحاولنا التخفيف من حدة التوتر، لكن ردهم جاء بمهاجمة السفن، وما نحاول فعله حاليا حماية سفن الشحن الدولية، فالموضوع ليس بين إيران والولايات المتحدة فقط، بل بين إيران وجميع الدول".

ولفت إلى أن الإيرانيين هاجموا السفينة اليابانية، بينما كان رئيس وزراء اليابان يزور طهران، وهاجموا سفينة قبطانها روسي، وسفنا سعودية وغيرها، معربا عن تمنياته بتضافر الجهود الدولية لوقف مثل تلك التصرفات الإيرانية.

وحول اعتزام الولايات المتحدة إرسال 1000 جندي أمريكي إلى الكويت، قال السفير الأمريكي لدى الكويت، "إن الألف جندي الإضافي ليسوا للكويت فقط بل للإقليم، وقد يمر بعضهم من خلال الكويت، ولكنهم سيكونون في المكان الذي تحتاجهم فيه قيادتهم".

وأكد أن الولايات المتحدة لم تخطط سابقا لارسال قوات إضافية إلى المنطقة، لكن هذا حدث بعد التهديد الإيراني للشعب الأمريكي وللشعوب الأخرى، مشددًا على أنه إذا كانت طهران لا ترغب في فرض العقوبات بحقها، فعليها ألا تهدد العالم مباشرة أو عبر المنظمات التي تدعمها.

وشدد سيلفرمان على أن الولايات المتحدة طلبت طوال السنوات الماضية من الجانب الإيراني الجلوس لطاولة المفاضات للتباحث حول جميع الأمور بدون شروط مسبقة، والتي تتمثل في الحصول على اتفاقية أفضل بشأن النشاط النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى السلوك الإيراني مع دول المنطقة الذي يؤدي لعدم الاستقرار، إلا أن طهران رفضت الطلب الأمريكي.