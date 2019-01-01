معلمون يشكون من دفع 65 جنيهًا عند دخولهم امتحان الترقى.. والوزارة: مصاريف إدارية



قال مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، خالد عبدالحكم، إن الوزارة ستعلن اليوم، نتيجة العينة العشوائية لمواد علم النفس واللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة، والتى أدى الطلاب الامتحان بها يومى الإثنين والأربعاء الماضيين.

وأضاف عبدالحكم لـ«الشروق»، أن عمل كنترولات الثانوية يسير بشكل جيد، وأن هناك متابعات مستمرة لجميع الكنترولات، حيث يتم تصحيح العينة العشوائية لمادة الجبر والهندسة الفراغية، مؤكدا أن معدلات التصحيح فى جميع الكنترولات تسير وفق الخطة، وأن هناك حالة من الانضباط داخل الكنترولات من حيث الالتزام بالتعليمات، من جهة مقدرى الدرجات ورؤساء الكنترولات.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت باقتدار فى تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة هذا العام ولم تشهد امتحانات العام الحالى أى حالات تسريب، وإنما هى فقط حالات محدودة للغش ببعض لجان سير الامتحان، وتم ضبطها وإحالتها إلى الشئون القانونية بالوزارة.

وكانت غرفة عمليات التربية والتعليم رصدت خلال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى إجمالى عدد حالات مخالفة بلغت 976 خلال الامتحانات تنوعت بين محاولات «نشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى، وغش إلكترونى، وغش من أوراق ومذكرات، وتمزيق أوراق كراسة الامتحان، والهروب، وأداء الامتحان بدلا من طالب آخر».

من ناحية أخرى، اشتكى بعض المعلمين الذين يتم ترقيتهم حاليا، من تحصيل الأكاديمية المهنية للمعلمين لمبلغ 65 جنيها، عند دخولهم امتحان الترقى الخاص بهم، وعند طلب المعلمين لوصل يثبت تحصيلهم لهذا المبلغ، أخبرتهم الأكاديمية أنه ليس هناك وصولات لهذا المبلغ، وأنه ستظهر لهم شهادة بعد 3 أيام على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين باجتيازهم الاختبار، ليتم ترقيتهم.

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين محمد عمر: «المبلغ الذى تم تحصيله من المعلمين هو رسوم إدارية نظير الشهادة التى يحصل عليها المعلم، وهذا المعلم صدر به قرار من مجلس الأكاديمية المهنية للمعلمين منذ عدة شهور، والمبلغ حددته وزارة المالية».

وأضاف عمر لـ«الشروق»، أن الوزارة أتاحت التدريبات للمعلمين إلكترونيا، حيث يستطيع المعلمون أخذ التدريبات من منازلهم، ووفرت عليهم مشقة السفر للاختبار فى فروع الأكاديمية المختلفة بالمحافظات، بما يتطلبه ذلك من مصاريف إضافية على المعلم.