طهران: مستعدون للتراجع عن تخصيب اليورانيوم حال وفاء أوروبا بالتزاماتها

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، عن استعداد بلاده للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم في حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها.

وأكد ظريف، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)، أن جميع الإجراءات التي اتخذتها طهران لتقليص التزاماتها ضمن اتفاق 2015 يمكن الرجوع عنها بشرط أن تفي الأطراف الأوروبية الموقعة بالتزاماتها، قائلا "إن إيران اليوم تدخل جولة ثانية من الخطوات التعويضية وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي".

وأضاف "نحتفظ بكل الحق في مواصلة تطبيق التعويضات القانونية وفقا للاتفاق النووي من أجل حماية مصالحنا في وجه الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة".

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​ قد أعلن، في وقت سابق، أن إيران ستقلص التزاماتها بالاتفاق النووي وسترفع نسبة تخصيب اليورانيوم عن المتفق عليه بنسبة تفوق 3.6%.