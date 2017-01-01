الجيش اللبناني يوقف 8 أشخاص لدى تهريبهم بضائع على الحدود مع سوريا

أوقفت وحدة من الجيش اللبناني 8 أشخاص كانوا يهربون بضائع على الحدود اللبنانية السورية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، إن وحدة من الجيش اللبناني أوقفت " في منطقة أكروم – عكار( شمال لبنان) ثلاثة أشخاص، وضبطت بحوزتهم جراراً زراعياً ومقطورة و3 دراجات نارية جميعها محملة بمواد غذائية، وخمسة أطنان من البلاستيك المفروم معدة للتهريب عبر الحدود اللبنانية السورية الشمالية".

وأوقف الجيش، بحسب البيان "5 أشخاص وضبط سيارتين إحداها مسروقة و"فان" بداخلهما كمية كبيرة من الأحذية المهربة على حاجز الشنبوق – عكار".

وتابع البيان إنه "في إطار إجراءات منع التهريب ضبطت وحدة من الجيش قطيعاً من الأغنام تم تهريبه إلى لبنان عبر ثغرة مستحدثة على الحدود اللبنانية السورية، وفر المهربون إلى الداخل السوري".

وأحيل الموقوفون والمضبوطات "إلى الجهات القضائية المختصة"، بحسب البيان.

وكان المجلس الأعلى للدفاع قد قرر في جلسة عقدها في 13 مايو الماضي بذل الجهود كافة لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد وإغلاق جميع المعابر غير الشرعية.