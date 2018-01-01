ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات التي تقل أطفالا

تعتزم وزارة الصحة الألمانية حظر التدخين داخل السيارات عندما يكون بداخلها أطفال، أو حوامل.



وتطالب الولايات الألمانية بهذا الحظر منذ فترة طويلة، وأعدت وزارة الصحة الاتحادية مشروعا لتعديل قانون حماية غير المدخنين، وقد اطلعت عليه وكالة الأنبا ء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.



ولا يزال يتعين تنسيق مشروع وزير الصحة كارل لاوترباخ مع الوزارات الأخرى قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء.



وبحسب المسودة، سيتم تطبيق حظر التدخين الذي يسري بالفعل في وسائل النقل العام في المستقبل أيضا "بالمركبات المغلقة التي تُقل قصّر أو نساء حوامل".



وأطلقت العديد من الولايات الألمانية مبادرات منذ عام 2019 لفرض هذا التوسيع في الحظر، حيث فرضت غرامات تصل إلى 3 آلاف يورو في حالة حدوث انتهاك.



وفي مارس 2022 قرر مجلس الولايات (بوندسرات) تقديم مشروع قانون مماثل في البرلمان الاتحادي (بوندستاج).



وبررت حكومة ولاية سكسونيا السفلى ذلك استنادا إلى مركز أبحاث السرطان الألماني، مشيرة إلى أن تركيز التبغ في السيارات يمكن أن يكون أعلى خمسة أضعاف "مما هو عليه في حانة عادية تسمح بالتدخين".



وبالنسبة للأطفال والمراهقين، يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الرئتين وكذلك في أمراض الجهاز التنفسي والتهابات الأذن الوسطى.



ويريد لاوترباخ تمديد حظر التدخين الحالي ليشمل السجائر الإلكترونية ومنتجات القنب أيضا في الأماكن التي يُطبق فيها حظر التدخين.