ستولتنبرج: القنابل العنقودية الأمريكية لأوكرانيا ستكون من أجل الدفاع

أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إلى تفهمه للمشاورات الجارية في الولايات المتحدة لتسليح أوكرانيا بقنابل عنقودية في مواجهة روسيا.



وقال: "نواجه حربا وحشية"، مشيرا إلى أن كلا الطرفين يستخدمان قنابل عنقودية. غير أن ستولتنبرج شدد على أن أوكرانيا لن تستخدم الذخيرة العنقودية إلا في الدفاع.



وذكر أن "روسيا تستخدم ذخيرة عنقودية في الهجوم، ولغزو أوكرانيا. وتستخدم أوكرانيا الذخيرة العنقودية للدفاع عن نفسها ضد معتدي".



وأوضح ستولتنبرج أن الأمر متروك للحلفاء بشكل فردي لاتخاذ قرار بشأن الأسلحة والمعدات التي تُرسل إلى أوكرانيا، لكنه أكد أن الناتو ليس له موقف مشترك بشأن استخدام القنابل العنقودية.