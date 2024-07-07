آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجددا من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين

تظاهر آلاف الأشخاص في تل أبيب مساء السبت مطالبين بإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وردد المشاركون هتاف:" الاتفاق الآن!" وفقا لما أفاد به مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على الأرض.

وقال المنظمون إن المظاهرة تهدف إلى تشكيل ضغط على الحكومة من أجل اتمام المفاوضات مع حركة حماس الفلسطينية وإعادة المحتجزين في غزة.

ووفقا للسلطات الصحية في غزة استشهد حوالي 38 ألفا و 98 فلسطينيا في غزة حتى الآن. وأصيب 87 ألفا و705 آخرين.

وكان هناك شاشة كبيرة في المظاهرة في تل أبيب، وعرض عليها شريط فيديو للرهينة السابق ألموج مئير جان، الذي أطلق الجيش الإسرائيلي سراحه قبل شهر. وقال:"نحتاج إلى اتفاق حتى تتمكن جميع الأمهات من معانقة أبنائهن وأزواجهن، تماما كما أعانق والدتي الآن كل صباح".

يشار إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس لا تهدف فقط إلى تبادل المحتجزين بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بل وأيضا إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وفي الوقت ذاته، يقول منتقدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يعارض وقف إطلاق النار من أجل استرضاء شركاء الائتلاف الديني المتطرف واليمين المتطرف الذين يرفضون تقديم تنازلات لحماس.