الرعاية الصحية تتابع مستجدات التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لمتابعة مستجدات التشغيل الرسمي للمنظومة داخل المحافظة، والوقوف على سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد بديوان عام المحافظة، أكد الدكتور أحمد السبكي أن التأمين الصحي الشامل يُعد أحد أبرز إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأحد أهم المكتسبات الإنسانية والتنموية للجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية القوية للرئيس كانت المحرك الأول لتحقيق هذا المشروع القومي العملاق الذي يضمن كرامة العلاج لكل مواطن.

كما أعلن السبكي عن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى السباعية في أسرع وقت خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تأهيل وتشغيل مستشفى نصر النوبة خلال الشهرين القادمين، بما يسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية لخدمات الرعاية بالمحافظة.

وأكد رئيس الهيئة أهمية الإسراع في تطوير مستشفى التأمين الصحي بأسوان وتحويلها إلى مجمع طبي متكامل بطاقة استيعابية تبلغ 400 سرير، لتقديم خدمات تخصصية تلبي احتياجات المرضى بكفاءة.

وأوضح السبكي أن الهيئة ستعمل على إبرام عدد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات، وعلى رأسها جامعة أسوان، لإدخال تخصصات طبية دقيقة ومتقدمة داخل مستشفيات الهيئة بالمحافظة، بما يدعم التخصصات النوعية ويُسهم في توطين الخدمة الصحية المتقدمة في صعيد مصر.

وأضاف السبكي أن الهيئة قامت خلال الأسبوع الماضي بتشغيل ثلاث منشآت جديدة للرعاية الصحية الأولية، ليرتفع عدد مراكز ووحدات طب الأسرة العاملة إلى 92 من أصل 112 منشأة مستهدفة، مع الاستمرار في جهود تعزيز التوعية الصحية بالمجتمع، وفقًا لخريطة الأمراض الأكثر شيوعًا في المحافظة.

وأكد السبكي على أن جميع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان يتمتعون بتغطية تأمينية متكاملة، دون أي تفرقة أو تمييز، مؤكدًا مواصلة الدولة بتوفير الرعاية الصحية كحق أصيل لكل مواطن.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل شكّلت نقطة تحول كبيرة في مشهد الرعاية الصحية بمصر، فيما تستعد المرحلة الثانية لاستكمال البناء نحو نظام صحي شامل، عادل، ومتكامل، يغطي كل المصريين بكفاءة واستدامة.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة يُعد لحظة تاريخية تُضاف إلى سجل الإنجازات الكبرى التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أدخلت الفرح إلى قلوب أبناء "ساحرة الجنوب"، في ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من نهضة شاملة في كل المجالات، وعلى رأسها القطاع الصحي.

الجدير بالذكر أن محافظة أسوان تُعد سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يُعلن رسميًا اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة، كما أنها ثاني محافظات صعيد مصر التي تشهد التشغيل الفعلي للمنظومة بعد محافظة الأقصر.

ومن المقرر أن تشمل الجولة الميدانية لرئيس هيئة الرعاية الصحية أيضًا اليوم بمحافظة أسوان زيارة عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة، من بينها مستشفى التأمين الصحي، أسوان التخصصي، مستشفى الرمد التخصصي، مركز أورام أسوان، وحدة طب أسرة الخزان غرب، ووحدة طب أسرة الشلال، حيث يتابع رئيس الهيئة انتظام العمل داخل تلك المنشآت أو تطويرها، ومستوى الاستعدادات الفنية والطبية، ومدى كفاءة التشغيل على أرض الواقع.

وتتضمن الجولة كذلك عقد اجتماع موسع مع قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بفرع أسوان، وذلك لمراجعة مؤشرات الأداء، ومتابعة خطط العمل، والوقوف على فرص التطوير والتحسين المستمر، بما يضمن استمرارية جودة تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة.