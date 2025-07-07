 أمام البيت الأبيض.. مؤيدون لفلسطين يحتجون على زيارة نتنياهو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمام البيت الأبيض.. مؤيدون لفلسطين يحتجون على زيارة نتنياهو

الأناضول
نشر في: الإثنين 7 يوليه 2025 - 4:27 م | آخر تحديث: الإثنين 7 يوليه 2025 - 4:27 م

- نتنياهو وصل واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها ترامب


تجمع مؤيدون لفلسطين أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن المحتجين حملوا، الأحد، أعلاما فلسطينية ولافتات كتب عليها "اوقفوا تسليح إسرائيل" و"عاشت فلسطين" و"نتنياهو مطلوب".

والاثنين، وصل نتنياهو إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن مساعي إبرام صفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من جانبه، قال ترامب خلال حديثه للصحفيين في مطار بولاية نيوجيرسي الأمريكية، الأحد، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، بات "قريبا".

 

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