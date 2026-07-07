محافظ المنيا يتابع ملف التصالح ويناشد المواطنين سرعة التقديم

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي أقرها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مشددًا على أن الإسراع في التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المقررة في 5 نوفمبر المقبل يضمن للمواطنين الحفاظ على حقوقهم القانونية، وفي مقدمتها توصيل المرافق والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وخدمات الاتصالات وغيرها.

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده مساء اليوم، أن التصالح يمثل خطوة مهمة نحو تقنين الأوضاع، بما يتيح للمواطنين الحصول على مختلف الخدمات بصورة قانونية، داعيًا إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، وسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لإنهاء إجراءات التصالح والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة.

وشدد محافظ المنيا على أن عدم التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة يترتب عليه تطبيق أحكام القانون بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وفي مقدمتها الإزالة، مؤكدًا أن المحافظة تنفذ توجيهات الدولة في هذا الملف بما يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق المواطنين.

كما وجه كدواني بتكثيف الحملات التوعوية وحملات طرق الأبواب بجميع القرى والمراكز، لتعريف المواطنين بأهمية التصالح وما يحققه من استقرار قانوني، فضلًا عن ضمان الحصول على المرافق والخدمات بصورة رسمية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تقديم جميع أوجه الدعم والتيسير للمواطنين حتى الانتهاء من هذا الملف وفقًا للقانون وفي المواعيد المحددة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرو المراكز التكنولوجية، ومسؤولو إدارة التفتيش الهندسي، والجهات المعنية.

وتناول الاجتماع التأكيد على حسن استقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية، وتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة، والعمل على تبسيط الإجراءات وسرعة إنهاء الطلبات، وإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، إلى جانب المتابعة اليومية لمعدلات الأداء، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق المستهدف من ملف التصالح.