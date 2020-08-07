وزير السياحة: تونس استقبلت 70 ألف سائح منذ فتح الحدود وتنتظر المزيد

كشف وزير السياحة التونسي بحكومة تصريف الأعمال محمد علي التومي، اليوم الجمعة، عن قدوم قرابة 70 الف سائح إلى تونس منذ إعادة فتح الحدود في يونيو الماضي، دون تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوفهم.

وأوضح نوفل الصالحي مكلف بالإعلام بوزارة السياحة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن العدد الحالي وصل إلى 70 ألف، معظمهم من دول أوروبية، نقلا عن الوزير اليوم أثناء زيارته الى مدينة سوسة السياحية.

وكانت أول رحلة سياحية أعقبت فترة الاغلاق، قدمت من لوكسمبورج إلى جزيرة جربة في 18 يوليو وعلى متنها سياح من لوكسمبروج وفرنسا وألمانيا، بحسب وزارة السياحة.

وقال الوزير في تصريحات للصحفيين، إنه من المتوقع توافد المزيد من السياح مع تنظيم رحلات شارتر خلال الشهر الجاري قادمة من جمهورية التشيك وبولندا أساسا.

ولن يخضع السياح القادمون من الدولتين إلى شرط الاستظهار بالتحاليل المخبرية قياسا إلى الوضع الوبائي حاليا في التشيك وبولندا، بحسب ما أكدته وزارة السياحة.

وفتحت تونس حدودها بالكامل منذ 27 يونيو الماضي بعد إعلانها السيطرة على الفيروس وعقب فترة إغلاق امتدت لنحو ثلاثة أشهر، وبدأت باستقبال السياح والمهاجرين العائدين من الخارج غير أن الإصابات عاودت الظهور تدريجيا لدى الوافدين، وبصفة أقل لدى المواطنين في الداخل.

وقال وزير السياحة إن الوضع في تونس يعتبر جيدا مقارنة بالوضع الوبائي في مناطق أخرى بالعالم.

وبحسب بيانات رسمية تراجعت العائدات السياحية في تونس تحت وطأة كورونا بنسبة 47 بالمئة في النصف الأول لهذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والذي كان قد شهد توافد أكثر من تسعة ملايين سائح للمرة الأولى في تاريخ البلاد.