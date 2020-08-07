قالت الإعلامية منة الشرقاوى، إنه رغم ما شهده العالم من توترات وأزمات خلال الساعات الماضية، لكن مصر خلال 72 ساعة الماضية شهدت إنجازات عديدة مختلفة، حيث تقدمت للمركز 42 دوليًا فى تصنيف التعليم .

وأضافت أثناء تقديمها برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على «الأولى» و«الفضائية المصرية» وشاشة «on e»، اليوم الجمعة، أن مصر احتفلت أمس الخميس أيضًا، بمرور 5 سنوات على تدشين قناة السويس، فضلًا عن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان

وأشارت إلى أن مؤسسة «جي بي مورجن» العالمية أشادت بالاقتصاد المصرى وصنفت مصر بأنها الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط وإفريقيا التى استطاعت الحفاظ على ثقة تقييم المؤسسات العالمية، مضيفة: «العالم من حولنا بالأزمات.. لكن نحن الآن نجنى ثمار المرحلة الماضية، وبكرة أحلى.. ومصر تتقدم ومحمية بقيادتها وجيشها».