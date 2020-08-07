الحكومة اللبنانية تنفي رفضها لمساعدات بعض الدول

نفت الحكومة اللبنانية، ما تم تداوله من أنباء حول رفض الحكومة المساعدات من بعض الدول.

ونقلًا عن «LTC» اللبنانية، اليوم الجمعة، صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:

«مرة جديدة تحاول بعض الجهات إلحاق الضرر بلبنان من خلال ترويج شائعات أن الدولة اللبنانية رفضت مساعدات من بعض الدول.

وإن هذه الأخبار كاذبة ومضللة وتهدف لقطع الطريق على المساعدات التي تقدمها دول العالم للبنان.

وإن لبنان يرحب بأي مساعدة من الدول الشقيقة والصديقة ومن كل المؤسسات في العالم، ويتوجه إليها بالشكر العميق على وقوفها إلى جانبه في هذه الكارثة التي أصابته».