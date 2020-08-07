يعاني البعض من الألم، خلال حكة الجلد المتواجدة في منطقة البطن، كثيرًا، ومع الاستمرار في فعل ذلك يمكن أن تظهر حبوب أو بقع حمراء بالجلد نتيجة التهيج، وتكون هذه مشكلة ثانية، فما الذي يسبب هذا الأمر؟

- أسباب حكة المعدة

وفقًا لموقع "ميديكال نيوز توداي" البريطاني الخاص بالصحة، فإن أسباب حكة البطن يمكن أن تكون بسبب الإصابة بالإكزيما التي تعد واحدة من مشاكل الجلد وتظهر على هيئة تورم وبقع داكنة، ولكن يوجد أسباب أخرى، وهي:

1- التهاب الجلد التماسي

تحدث هذه الحالة عندما يتلامس الجلد مع شيء يتسبب في تهيجه، مثل منتجات التجميل كريم ترطيب أو إزالة الشعر أو المعادن ويحدث ذلك من ثقب السرة، أو منتجات تنظيف الجسم كالصابون أو الاستحمام بماء شديد السخونة.

2- العدوى

في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي العدوى التي تسببها البكتيريا أو الحشرات، مثل الجرب أو القمل في حكة المعدة، ولهذا يجب الحرص على تنظيف الفراش يوميًا قبل النوم.

3- البراغيث

لدغات البق أو البراغيث يمكنها أن تسبب الحكة سواء في منطقة المعدة أو أي مكان بالجسم، وتظهر اللدغات على هيئة جلد متعرج.

4- رد فعل الدواء

قد تكون سبب الحكة، عبارة عن رد فعل تحسسي تجاه دواء معين أو آثار جانبية، ويصاحب الحكة في هذه الحالة طفح جلدي وإحمرار.

5- الصدفية

الصدفية هي حالة التهاب، تسبب حكة وإحمرار بالجلد وتقشير البشرة، وأكثر الأماكن التي ستظهر بها هى المعدة الركبتين والمرفقين وفروة الرأس.

6- الحمل

في بعض الأحيان تعاني الحوامل من حكة في المعدة، بسبب التمدد لاستيعاب الطفل، بجانب ارتفاع مستوى بعض المواد الكيميائية داخل الجسم وتذبذب الهرمونات.

* طرق علاج حكة المعدة

أوصت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية باتباع الآتي لتخفيف حدة حكة البطن.

- ارتداء ملابس فضفاضة لمنع احتكاك القماش بالجلد.

- ارتداء الأقمشة الطبيعية، كالقطن لأنه يسمح بدخول الهواء إلى جلد المعدة.

- وضع قطعة قماش مبللة وباردة على المعدة عند حدوث الحكة، وتركها لمدة من 5 إلى 10 دقائق.

- استخدام مرطب خالي من العطر بعد الاستحمام، أو في أي وقت يحدث فيه جفاف بالجلد.

- استخدام المضادات الحيوية مثل الهيستامين أو كريم الكورتيكوستيرويدات.

* ويمكن الوقاية من حكة الجلد قبل حدوثها من خلال فعل ما يلي:

- تجنب الصابون الذي يحتوي على نسبة من العطور لأنه يجعل الجلد جاف.

- الاستحمام لمدة لا تزيد عن 10 دقائق باستخدام الماء الفاتر.

- الحرص على وضع مرطب للجلد خفيف المكونات.