هزيمة قاسية لتوكومان على يد ساراندي الدوري الأرجنتيني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرض فريق أتلتيكو توكومان لهزيمة قاسية في صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم وخسر أمام مضيفه أرسنال ساراندي 1 /3 مساء أمس السبت بالمرحلة الثانية عشرة.

وفي باقي المباريات فاز كوردوبا على أرجنتينوس 2 /صفر ويونيون سانتا في على فيليز سارسفيلد 2 /1 وبوكا جونيورز على بلاتينسي 2 /1 وتعادل باراكاس سنترال مع راسينج كلوب سلبيا.

وعلى ملعب خوليو هيمبرتو جروندونا، تقدم ارسنال بهدف عن طريق سيباستيان لوموناكو في الدقيقة 40 لكن بعدها بخمس دقائق فقط أدرك ماتياس اوريهويلا التعادل لأتلتيكو توكومان.

وأضاف جونزالو جوني الهدف الثاني لارسنال في الدقيقة 51 ثم تعرض برونو بيانش لاعب أتلتيكو للطرد في الدقيقة 68.

واستغل ارسنال النقص العددي في صفوف ضيفه ورد بهدف ثالث حمل توقيع ألكسندر دياز في الوقت بدل الضائع.

وتوقف رصيد أتلتيكو توكومان في الصدارة عند 25 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه خيمناسيا لابلاتا ورفع ارسنال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.