أطلقت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عدة صواريخ على المنطقة الصناعية في عسقلان.
وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على موقع "تويتر"، تصاعد أعمدة الدخان من إحدى البنايات بعد سقوط أحد الصواريخ هناك.
بيد أن وسائل إعلام عبرية زعمت أن النيران التي اندلعت من المنطقة الصناعية لم يكن سببها إصابتها بهجوم صاروخي قادم من غزة، إلا أن مصادر عبرية تحدثت عن أن صاروخا من المقاومة ضرب المبنى بشكل مباشر.
يُذكر في هذا الإطار أن الاحتلال دائما ما يعمد إلى إخفاء الحقائق على الأرض، ولا يعلن أي أضرار سواء مادية أو بشرية يتعرض لها من جراء ضربات المقاومة الفلسطينية.
وكانت عسقلان نفسها قد تضررت من الهجمات الصاروخية لسرايا القدس، وقد أظهرت لقطات مصورة تضرر مركبات مستوطنين في عسقلان جرّاء الرشقات الصاروخية من غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، دوت صافرات الإنذار تدوي في عسقلان، بالتزامن مع إعلان سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت المدينة.