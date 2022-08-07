أطلقت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عدة صواريخ على المنطقة الصناعية في عسقلان.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على موقع "تويتر"، تصاعد أعمدة الدخان من إحدى البنايات بعد سقوط أحد الصواريخ هناك.

لحظة سقوط أحد صواريخ المقاومة على مدينة عسقلان#غزة_تقاوم pic.twitter.com/AqO15Yu51b — حسين مرتضى hoseinmortada (@HoseinMortada) August 7, 2022

بيد أن وسائل إعلام عبرية زعمت أن النيران التي اندلعت من المنطقة الصناعية لم يكن سببها إصابتها بهجوم صاروخي قادم من غزة، إلا أن مصادر عبرية تحدثت عن أن صاروخا من المقاومة ضرب المبنى بشكل مباشر.

يُذكر في هذا الإطار أن الاحتلال دائما ما يعمد إلى إخفاء الحقائق على الأرض، ولا يعلن أي أضرار سواء مادية أو بشرية يتعرض لها من جراء ضربات المقاومة الفلسطينية.

وكانت عسقلان نفسها قد تضررت من الهجمات الصاروخية لسرايا القدس، وقد أظهرت لقطات مصورة تضرر مركبات مستوطنين في عسقلان جرّاء الرشقات الصاروخية من غزة.

فيديو| مصادر صحفية: "تضرر مركبات مستوطنين في عسقلان جرّاء الرشقات الصاروخية الأخيرة من غزة". pic.twitter.com/446a9f35ez — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 6, 2022

وفي وقت سابق من اليوم، دوت صافرات الإنذار تدوي في عسقلان، بالتزامن مع إعلان سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت المدينة.