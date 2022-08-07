القومي للترجمة يشارك بمجموعة مميزة من إصداراته في مبادرة ثقافتك كتابك

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بمجموعة مميزة من إصداراته في مبادرة ثقافتك كتابك، التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تحت شعار "في القراءة حياة".

‎تضم قائمة إصدارات المركز القومي للترجمة المشاركة في المبادرة مجموعة من أهم إصداراته، ومنها: "نساء فينيقيا"، "قصائد مترو نيويورك"، "مختارات من أشعار أسرة تانج"، "دساتير العالم:الهند"،"دساتير العالم:إيران"، اليونان"،"ما وراء الوجوه "، "الأصابع الساحرة للأميرة الصغيرة"، "يقاس بالحجر"، "الإسلام و التجديد في مصر"، "أموت وطنًا"، "لغز القاف"، "المسرح والجمهور"، "دساتير العالم :اليابان و البرازيل"، "مادة الحياة"، "مكتبة الإسكندرية:فك طلاسم اللغز"، "عولس"، "الجنة تقريبًا"، "حركة الإصلاح في التراث الإسلامي"، "أنثربولوجيا الطعام و الجسد"، "المدرسة العجيبة"، "ذوبان الثلوج"، "العقل واللغة و المجتمع"، "عرب لا نراهم"، "مختارات من الأدب القصصي الألماني الوسيط"، "جدار الصبر"، الكاتب وعالمه" و"مختارات من الشعر اليوناني الحديث".

‎تضم مبادرة "ثقافتك كتابك" مجموعة قيمة من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة المختلفة والتي لا يتجاوز سعر الكتاب بها أكثر من 20 جنيهًا، وتهدف المبادرة تشجيع أبناء الوطن على القراءة والاطلاع واقتناء الكتب؛ ما يسهم في إيصال دور الوزارة المحوري والهام لجميع أفراد المجتمع: ما يهدف إلى الارتقاء بالوعي المجتمعي.