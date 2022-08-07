وزير العدل الألماني يدافع عن المبدأ المقترح للحماية من كورونا في الخريف والشتاء

دافع وزير العدل الألماني ماركو بوشمان عن المبدأ المقترح للحماية من كورونا في فصلي الخريف والشتاء القادمين الذي يشمل إمكانية فرض ارتداء كمامات داخل الأماكن المغلقة.

وقال بوشمان لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "سيكون من الأفضل بالنسبة لي، إذا لم نكن بحاجة لأية إجراءات من الأساس.. ولكن كثيرا من العلماء يتوقعون أن يواجه النظام الصحي عبئا كبيرا".

وأكد أنه ينبغي ألا يكون هناك عبء زائد، وتابع: "لذلك نعتزم العمل بأبسط الوسائل، وهي الكمامة".

يذكر أن بوشمان ووزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عرضا يوم الأربعاء الماضي مبدأ الحماية من كورونا في فصلي الخريف والشتاء. وتنص مسودتهما لقانون الحماية من العدوى على ضرورة أن تفرض الولايات الألمانية إلزام ارتداء الكمامات مجددا بدءا من أكتوبر القادم، بحيث يشمل ذلك مثلا الحافلات والقطارات على مستوى ألمانيا، مع أن تقرر كل ولاية بنفسها إذا ما كانت ترغب في فرض ارتداء الكمامات في أماكن أخرى أم لا.

ولكن تم توجيه انتقاد كبير للتخطيط لإعفاء الأشخاص الذين لم يمر على تطعيمهم أكثر من ثلاثة أشهر، من إلزام ارتداء الكمامات في المطاعم والفعاليات.