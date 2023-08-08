إزالة 19 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية في سوهاج

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، 19 حالة بناء مخالف على أراضٍ زراعية بعضها تم إزالته بالأيدي، والبعض الآخر بمعدات الوحدة المحلية، والمجلس القروى التابع له البناء المخالف، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقالت المهندسة هويدة الشافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، إنه تم التصدي لحالة بناء مخالف بمجلس قروي الرياينة على مساحة 100 متر، فضلًا عن إزالة مخالفة بناء بقرية الحسنة التابعة للمجلس على مساحة 16سهمًا، وذلك بمشاركة مسئول حماية الأراضي وبمعدات الوحدة المحلية.

كما تم إزالة 5 حالات بناء بمجلس قروي سلامون، حيث تم التصدي لحالات بناء بدون ترخيص بينها حالة بالبلوك الأبيض على مساحة 210 أمتار، وحالة على مساحة نصف قيراط بقرية السكساكة بحوض العجوز، وحالة إزالة شدة خشبية وحالتي إزالة سور بطول 130 مترًا، و90 مترًا.

وفي مجلس قروى أم دومة تم إزالة فورية لتعديات على الأراضي الزراعية بينها إزالة فورية في المهد لحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 120 مترًا، كما تم تنفيذ إزالة فوريه لحالة تعدٍ بناحية نجع الحلالفة بمساحة 60 مترًا.

فيما تم إزالة حالة تعدٍ بقرية التل الزوكي على مساحة 120مترًا، وكذا إزالة فورية بناحية نجع الخطبا بمساحة 90 مترًا، وإزالة بقرية أم دومة على مساحة 20 مترًا تقريبًا.

وتم إزالة 3 حالات بعدة قرى بمركز طما، منها إزالة في المهد بحي الأربعين على مساحة 150 مترًا بالطوب الأبيض، والتصدي لمحاولة التعدي على الأرض الزراعية ببناء بدون ترخيص على مساحة 175 مترًا بنجع الجزيرة، وبناء بمساحة 80 مترًا بقرية قاو غرب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة.