دار الإفتاء: أخذ الأرباح من إيداع الأموال في البنوك جائز شرعا وليس ربا

أفادت دار الإفتاء، بأن إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك أمر جائز شرعًا ولا إثم فيه.

وقالت دار الإفتاء في تدوينة عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، مساء الأحد، إن أخذ الأرباح من إيداع الأموال في البنوك ليس من الربا في شيء.

وأضافت أن هذا الأمر من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي.

وأشارت «الدار» إلى أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، مؤكدة أنه لا حرمة في ذلك شرعًا ولا حرج.





وكانت دار الإفتاء، قد أوضحت في وقت سابق، حكم الكلام أثناء سماع الأذان.

وقالت الدار في تدوينة لها: «يستحب الإنصات للأذان والانشغال بترديده وترك الكلام وعدم الانشغال بغيره من الأعمال؛ لأنَّ الأذان يفوت وغيره من الأعمال باقية يمكن تداركها، إلَّا أن تكون هناك حاجة للكلام فإنَّه يجوز حينئذٍ من غير كراهة».



