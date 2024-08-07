موازنة النواب: إجمالي الأموال الساخنة 35 مليار دولار حتى الآن

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر لن تقدم على تعويم جديد للجنيه، مشددًا أن ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن «مجرد شائعات».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم»، عبر شاشة «ten»،مساء الثلاثاء،إن مصر حصلت على 45 مليار دولار في صورة أموال ساخنة (استثمارات أجنبية قصيرة الأجل) منذ تعويم سعر صرف الجنيه في مارس الماضي.

وأشار إلى أن إجمالي هذه الأموال حاليا يتراوح بين 34 و35 مليار دولار، معظمها في أذون وسندات خزانة، في حين ذهب 1% منها إلى البورصة.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال مراجعته الأخيرة في نهاية يوليو الأسبوع الماضي، لافتا أن المراجعة القادمة ستكون في منتصف سبتمبر المقبل.

وذكر أن مصر ستحصل في المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، بدلا من 820 مليون دولار، بالإضافة إلى حقها في الحصول على ما يسمى «تسهيل استثنائي ائتماني» ميسر بقيمة 1.3 مليار دولار، يرد إلى الصندوق بعد 20 عاما، منها فترة سماح 10 سنوات، بسعر فائدة لا يزيد عن 2.25%، بالإضافة إلى 8 مليارات دولار متفق عليها مع الصندوق.

وطمأن المواطنين بأن دفعات صندوق النقد ستساهم في استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، وسد الفجوة التمويلية، قائلا: «ردًا على الشائعات على السوشيال مديا؛ مفيش تعويم ثاني».