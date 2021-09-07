رئيس الأركان الإسرئيلي: عندما نقرر مهاجمة إيران سيكون لدينا خطط متنوعة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي افيف كوخافي أنه سوف يكون لدي بلاده عددا من الخطط المتنوعة الممكنة حال قرر المستوى السياسي مهاجمة إيرن.

وعبر كوخافي في مقابلة خاصة مع موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، نشرت مساء اليوم الإثنين عن افتخاره بما حققته الضربات الاسرائيلية في سوريا وساحات أخرى، وقال إن التواجد الإيراني في الساحة الشمالية انخفض بشكل كبير، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي ينشط في عدد من الساحات في المنطقة.

وبحسب المقابلة، فان العمليات الاسرائيلية ضد إيران وأذرعها في الشرق الأوسط ، تجري في إطار ما يطلق عليه "المعركة ما بين الحروب"، وكما يعرف أحيانا بالنشاطات السرية للأجهزة الأمنية خارج الحدود الإسرائيلية.

قال كوخافي إن "العمليات التي نقوم بها لها عدد من الأهداف، ليس فقط بالنسبة لإيران. الهدف المركزي هو تقليص التواجد الإيراني في الشرق الأوسط بالتشديد على سوريا، وفي أماكن أخرى أيضا. هذه العمليات تحدث في كل أنحاء الشرق الاوسط، هي أيضا ضد حماس وحزب الله، والإيرانيين وإحيانا ضد منظمات أخرى".

وأضاف أن الجيش الاسرائيلي لا يدافع فقط جوا-بحرا-برا، هو يتخطى الحدود وينشط في أماكن اكثر عمقا، 360 درجة في كل الشرق الأوسط، ولكن عموما الإنجازات كبيرة وتحسن الوضع الاستراتيجي لدولة إسرائيل، ما دمت تقتلع وتدمر تهديدات كان من الممكن أن تنتشر حول حدودك هكذا سيكون الوضع أفضل.

وتابع رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية أن السنة القادمة ستكون مليئة بالتحديات بسبب العدد الكبير من الساحات التي ينشط بها الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد نفتالي بينيت، قد صرح في اجتماع لحكومته بأن بلاده لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية، داعيا القوى العظمى إلى "الاستيقاظ" قبل العودة للاتفاق النووي مع طهران.

من جانبها، توعدت إيران برد قوي على أي تهديد لأراضيها.