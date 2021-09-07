إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد في قطاع غزة خلال الفترة القريبة

أفاد موقع "والا" العبري بأن "الجيش الإسرائيلي يستعد لإمكانية فشل المفاوضات حول اتفاق تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، ويتوقع تصعيدا في المنطقة خلال الفترة القريبة".

وأضاف الموقع أنه "في ضوء ذلك، قامت القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي بإعادة تنظيم المنطقة الحدودية أمام مواقع المظاهرات على السياج الحدودية، ووضع قوات احتياطية بحالة جهوزية لحماية الحدود والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة".

نقل الموقع عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن "الجيش الإسرائيلي لن يتردد بتنفيذ أي سيناريوهات، بما يشمل أيام قتالية خلال الفترة الزمنية القادمة".

وانتشرت تقارير فلسطينية عن تفاهمات تم التوصل إليها بين قطر، ومصر وإسرائيل حول اتفاق جديد لتحويل الأموال، والذي قد تشارك فيه حركة "حماس".

وذكر التقرير العبري أنه "رغم ذلك، القيادة الجنوبية لا يوجد لديها انطباع أنه سيكون هناك هدوء على طول الحدود خلال الأسابيع الأخيرة وتتجهز لإمكانية وقوع عمليات قتالية لأيام ضد حماس يمكن أن تصل إلى معركة واسعة".