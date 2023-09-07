محمود فوزي: تخفيض الضرائب على المسارح من توصيات مخرجات المرحلة الأولى

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن المرحلة الأولى أنتجت بعض المخرجات، ذاكرا أن أكثر لجنة نشيطة فى إخراج توصيات كانت لجنة الثقافة، والتى أخرجت أكثر من 70 توصية.

وأضاف فوزى، خلال كلمته بالجلسة الثانية بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: المسرح والموسيقى والغناء، أن من ضمن مخرجات المرحلة الأولى تخفيض الضرائب التى تحصل على المسارح والتى أدت نسبتها المرتفعة إلى انصراف المنتجين عن إنتاج أعمال مسرحية.

وتابع: "كذلك زيادة عدد المدارس للمسارات المرتبطة بالفنون بعد المرحلة الإعدادية، وكذلك زيادة عدد المسارح وتشغيل المتعطل منها، وإقامة المسارح المكشوفة بشكل موسع خاصة فى القرى".

واستكمل فوزي: "من ضمن التوصيات توثيق العروض المسرحية وحفظها فى أرشيف متخصص، وكذلك إتاحة بيع تذاكر المسرح والسينما والمتاحف إلكترونيا".

وذكر أن كل تلك المخرجات أصبحت أمام رئيس الجمهورية، قائلا: "نحتاج أن نبني على هذه المخرجات".