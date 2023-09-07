محام دولي: الزمالك والمحلة والحدود لهم الحق في 5% من انضمام إمام عاشور للأهلي

قال المحامي الرياضي الدولي نصر عزام، إن لوائح الفيفا تضمن للأندية حقوق مالية من سن 12 إلى 23، في أي انتقال للاعبين، وهو ما جعل هناك أحقية لناديي غزل المحلة وحرس الحدود لدى ميتيلاند الدنماركي من ضم إمام عاشور من نادي الزمالك.

وأضاف عزام في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك 5% من إجمالي مبلغ انتقال إمام عاشور لصفوف ميتيلاند يوزع على ناديي غزل المحلة والحدود، وقيمة الصفقة موجودة عبر السيستم الخاص بالفيفا، وهناك نظام جديد يضمن لكل الأندية الحصول على مستحقاته من الصفقات، واتحاد الكرة يقوم حاليا بإجراءات لربط نفسه على السيستم الدولي".

وتابع: "لو انتقال إمام لميتيلاند مقابل 3 ملايين دولار، يحصل عليه الزمالك منقوص منه نسبة الـ5% قيمة حقوق رعاية الأندية السابقة لـ إمام عاشور وهي مبلغ يصل لـ150 ألف دولار، والنادي الدنماركي مسئول عن تسديد حقوق غزل المحلة والحدود".

وزاد: "هناك أندية أصبحت تحصل على قيمة الـ95% بشكل فوري، على أن يقوم النادي الذي يقوم بشراء اللاعب بتحمل الـ5%، والتي ستكون مقسمة على ناديي الحدود وغزل المحلة، وفقًا للفترات التي لعبها إمام عاشور في الناديين، والزمالك في هذا الموضوع خارج الملف".

واستكمل: "ناديي غزل المحلة وحرس الحدود أيضًا لديهم نسبة من انتقال إمام عاشور إلى الأهلي قادمًا من ميتيلاند الدنماركي، وسبق وحصل نادي الشرقية للدخان على مبلغ كبير من وراء انضمام حسين الشحات إلى النادي الأهلي، والفيفا يريد إفادة الأندية الذين قاموا بتربية اللاعبين وهو في مرحلة الناشئين مثلما يحدث في ملف صلاح واستفادة نادي المقاولون العرب".

وأكمل: "الأمور تسير حاليا في الفيفا، وهناك حاليا خطوة من جانب اتحاد كرة القدم المصري للربط مع السيستم الدولي بالانتقالات، وتم رفع مطالب الناديين للحصول على حقوقهم من انتقال إمام عاشور لميتيلاند ثم الأهلي، ونتمنى أن ينهي الاتحاد المصري هذه الإجراءات سريعًا".

وحول أحقية الزمالك في الحصول على نسبة من انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي، قال عزام: "بالتأكيد، الزمالك ينضم لـ غزل المحلة وحرس الحدود في الحصول على نسبة من 5% الخاصة بحقوق رعاية اللاعب بعد انتقاله للقلعة الحمراء".

وأكد: "الفيفا يتأكد من كل الإجراءات وقيد اللاعبين في الأندية، ومن ثم يقوم بصرف مبالغ بنسب معينة لكل نادٍ لعب له إمام عاشور خلال السنوات الماضية، ولا أعرف هل بدأ الزمالك في الملف القانوني أم لا، لكنه سيحصل عليه من الفيفا".

وأتم: "صلاح لو انتقل لنادي اتحاد جدة بالمبالغ المتداولة، قد تصل نسبة المقاولون العرب وبازل السويسري إلى 12.5 مليون جنيه إسترليني، وستكون نسبة المقاولون كبيرة جدًا، والنادي استفاد كثيرًا من وراء صلاح والنني، وبالتأكيد الأهلي حصل على أموال أيضا من رمضان صبحي عند انتقاله لبيراميدز، ويجب أن تكون الأندية لديها رؤية استثمارية في خروج الناشئين".