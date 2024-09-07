قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان

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قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم السبت بلدة "رب ثلاثين" في جنوب لبنان. كما قصفت أطراف بلدة "طيرحرفا" الجنوبية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بلدة "رب ثلاثين" قرب حسينية "الزهراء"، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشهدت أطراف بلدة "طيرحرفا" في جنوب لبنان بعد ظهر اليوم قصفاً مدفعياً إسرائيلياً، بحسب ما ذكر مراسل قناة "المنار" المحلية التابعة لحزب الله.

واستهدفت القوات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بقذائف "الهاون" منطقة "اللبونة" في جنوب لبنان. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين بعد ظهر اليوم استهدفتا "وادي السلوقي" عند أطراف بلدة "قبريخا" في جنوب لبنان،

ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم غارةً على أحد بساتين بلدة "الوزاني" مستهدفة إياه بثلاثة صواريخ بالتزامن مع رشقات رشاشة أطلقتها القوات الإسرائيلية باتجاه منطقة "الميسات" في أطراف البلدة المذكورة.

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم غارة جوية استهدفت أطراف بلدة "كونين" الجنوبية بصواريخ جو-أرض، تزامنا مع تحليق للطيران المسير والاستطلاعي الإسرائيلي في أجواء القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سقوط طائرة مسيرة بعد ظهر اليوم في بلدة "عين إبل"، بعد ظهر اليوم ويعمل فريق الهندسة في الجيش اللبناني على الكشف عليها.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية قبل ظهر اليوم أطراف بلدة "كفرشوبا" في جنوب لبنان، كما تعرضت بلدة "عيتا الشعب" الجنوبية صباح اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة"، وإعلان حزب الله مساندة غزة.