مصرع شقيقين إثر انهيار جدار منزل بأسوان

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لقي شقيقان مصرعهما، إثر انهيار جدار المنزل عليهما في منطقة الشيخ هارون بأسوان، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بانهيار منزل بمنطقة الشيخ هارون، ما أدى لسقوط جدار على شقيقين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالمعاينة والتحريات تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شقيقين هما "إبراهيم زين العابدين عبدالله"، 45 سنة، وشقيقه "عزب زين العابدين عبدالله"، 42 سنة.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.