أحمد موسى: لدينا إمكانيات وقدرة ردع نوصل إلى أي نقطة في الإقليم بالكامل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن زيارة الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لتفقد الأوضاع الأمنية على الحدود مع غزة، وتواجد القوات في كامل جاهزيتها واستعدادها القتالي؛ "رسالة إلى أي متجاوز.. ورسالة طمأنة لـ 100 مليون مصري".

وشدد خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء السبت، أن مصر "تمتلك كل الإمكانيات والقدرات الرادعة"، مؤكدا أن "السلام يحتاج دائمًا إلى قوة تحميه" كما صرح من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد بالرؤية الاستراتيجية للرئيس السيسي في تحديث القوات المسلحة خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدًا أن هذا التحديث مكن مصر من حماية حدودها ومصالحها في مختلف المناطق، من الغرب والجنوب والبحر المتوسط وحتى الصومال.

وتساءل: "تخيل كنا حتى 2014 معملناش أي تطوير في الجيش، واستمرينا ليس لدينا التحديث الهائل خلال الـ 10 سنوات الماضية، تخيل حجم الأطماع اللي كانت هتكون عليك! هل كنت تقدر تحمي حدودك في الغرب، والجنوب، والمتوسط، وذاهب للصومال؟ الإجابة: لأ، ما كنتش تقدر، هل كنت تقدر بطلعة جوية بـ 100 طائرة تدمر مواقع الإرهاب بشرق ليبيا للثأر من شهدائنا مكنتش تقدر".

وختم موسى تصريحاته مطمئنا المصريين، قائلًا: "لدينا إمكانيات وقدرات نوصل إلى أي نقطة في الإقليم بالكامل، وقوتنا معروفة للجميع، وهذا مصدر فخر لنا، اطمئنوا تمامًا".