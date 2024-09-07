نقلت السلطات السويسرية مئات الأشخاص جواً بطائرات مروحية من وادي ساس النائي في سويسرا اليوم السبت، بعد أن أدت عاصفة وانهيار أرضي إلى قطع الطريق إلى المنطقة مما تعذر المرور به .

وكان قد تم ترتيب تشغيل الجسر الجوي أمس الجمعة لحوالي 2200 سائح تقطعت بهم السبل، وكان العديد منهم من سويسرا.

ودفع الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل 140 فرنك سويسري (166 دولار) للرحلة من حول منطقة " ساس في " إلى ستالدن، والتي استغرقت بضع دقائق فقط. وتوقع فريق الطوارئ الإقليمي حوالي 900 من ركاب المروحيات بحلول مساء السبت.

ولم يتم التخطيط لتسيير أي رحلات جوية ليوم غد الأحد وذكرت تقارير أنه من المتوقع استئناف الإجلاء بعد غد الاثنين.

وقال فريق الطوارئ إن عدة أشخاص آخرين حاولوا مغادرة الوادي سيرا على الأقدام، لكنهم بذلك عرقلوا عمليات إزالة العوائق التى تغلق وصلة الطريق .

ولم يتضح بعد الموعد الذى سيعاد فيه فتح الطريق أمام حركة المرور. وتتوقع السلطات الإقليمية أن يظل الطريق المؤدي إلى الوادي مغلقا حتى بداية الأسبوع على الأقل.