الشباب والرياضة: انطلاق أنشطة وبرامج أندية الوقاية من الإدمان بعدد من المحافظات

في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وضمن التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، انطلقت فعاليات أندية الوقاية بعدد من المحافظات، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب ـ الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

وشهدت الأنشطة تنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية والتفاعلية داخل مراكز الشباب في محافظات شمال سيناء، بورسعيد، القاهرة، أسيوط، القليوبية، الدقهلية، سوهاج، الإسكندرية، والغربية، تضمنت التعريف بدور أندية الوقاية في الحماية من تعاطي المواد المخدرة، والتعريف بخدمات الصندوق العلاجي من خلال الخط الساخن "16023"، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة موجهة للأطفال باستخدام وسائل تعليمية مبتكرة للتوعية بمخاطر التدخين والمواد المخدرة.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطة المرحلة الأولى من مشروع "أندية الوقاية" التي تستهدف نشر ثقافة الوعي والوقاية بمخاطر الإدمان بين النشء والشباب، وتوفير بيئة داعمة داخل مراكز الشباب تسهم في بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل.