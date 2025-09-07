كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل مشروع "مراسي البحر الأحمر"، الذي يعد واحدًا من أكبر المشروعات السياحية والعمرانية في المنطقة، باستثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه، على مساحة 10 ملايين متر مربع.

وأوضح مدبولي أن المشروع يمثل نقلة نوعية على سواحل البحر الأحمر، وسيضم أكثر من 4 آلاف غرفة وشقة فندقية، بما يضمن تحويل المنطقة إلى مقصد سياحي عالمي على مدار العام، وليس فقط خلال موسم الصيف. كما يشمل المشروع إنشاء مراني دولية لليخوت، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة الفاخرة عالميًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى 25 ألف فرصة عمل دائمة بعد التشغيل، مؤكدًا أن الدولة ستحصل أيضًا على حصة من المساحات المبنية، ما يعظم العائد الاقتصادي المباشر وغير المباشر.

وأكد أن "مراسي البحر الأحمر" يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد المصري من خلال زيادة الطاقة الفندقية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب خلق قيمة مضافة لقطاع السياحة والتنمية العمرانية.



