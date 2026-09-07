 «أنثى فرس النبي» لمناهل السهوي.. الرواية الفائزة بجائزة خالد خليفة قريبا عن دار الشروق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«أنثى فرس النبي» لمناهل السهوي.. الرواية الفائزة بجائزة خالد خليفة قريبا عن دار الشروق

شيماء شناوي
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 8:23 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 8:23 م

تستعد دار الشروق لإصدار رواية «أنثى فرس النبي» للكاتبة السورية مناهل السهوي، الفائزة بجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الأولى.

ومن أجواء الرواية نقرأ:


في منزلها بدمشق، تقف «كارمن» عند النافذة تراقب الصباح. قد يبدو كل شيء عاديًا، حتى ترفع بصرها إلى البناية المقابلة، فتجد عيني رجل معلقتين بها. وفي مرة أخرى، تكون قد خرجت من البيت قبل أن تدرك أن شيئًا فادحًا قد حدث. لقد تكرر الأمر.

تمر كارمن بأزمة نفسية تتجلى في ذلك العارض الغريب والمربك: أن تكون عارية، من دون أن تنتبه إلى ذلك. تحمل ذاكرتها خسارات مبكرة وعنفًا أسريًا لم تستطع تجاوزهما؛ موت أم ظل حاضرًا، بيت تركته وراءها، اسم قديم تهرب منه. وحين يرحل الرجل الذي أحبته، تعود التفاصيل التي ظنت أنها دفنتها منذ زمن.

«أنثى فرس النبي» رواية عن الجسد والذاكرة، عن آثار الصدمات العائلية في الحب والرغبة، عن المرض النفسي والهوية والبحث عن الحرية، ومحاولة البدء من جديد رغم ماضٍ لا يزال أثره حاضرًا.

مناهل السهوي؛ كاتبة وشاعرة وصحفية سورية. صدرت لها مجموعتان شعريتان ومسرحية، وتعد «أنثى فرس النبي» هي أولى رواياتها، وقد فازت بجائزة «خالد خليفة للرواية» في دورتها الأولى.

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