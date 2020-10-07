كوريا الجنوبية تسجل 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه تم تسجيل 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إن من بين حالات الإصابة الجديدة 94 حالة عدوى محلية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الاصابة إلى 24 ألفا و353 حالة.

وكانت السلطات الصحية قد حذرت من أن البلاد قد تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بالفيروس بعد عطلة عيد شوسيوك التي استمرت 5 أيام.

وكانت الحكومة قد طالبت المواطنين بالبقاء في المنازل خلال العطلة، ولكن يقدر أن نحو 30 مليون شخص سافروا في أنحاء البلاد لزيارة أفراد أسرهم وأقاربهم خلال العطلة.

ومن المقرر أن تكون هناك عطلة من بعد غد الجمعة حتى الأحد المقبل في كوريا الجنوبية بمناسبة يوم هانجول، الذي يحتفل بالأبجدية الكورية مع عطلة نهاية الأسبوع. وكانت السلطات قد فرضت إجراءات مشددة لمدة أسبوعين حتى الأحد المقبل لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال سون يونج راي المسؤول في قطاع الصحة: "علينا أن نقيم وضع الفيروس بصورة أكبر هذا الأسبوع"، مضيفا "ولكن بما أننا لم نرصد دلالة على تراجع معدلات الاصابة في منطقة سول الكبرى، نطالب المواطنين بالابتعاد عن التجمعات والفعاليات والسفر لمسافات طويلة".