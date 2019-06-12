البحرين تدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مطار أبها الدولي

أدانت مملكة البحرين، اليوم الخميس، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية بشكل متعمد وممنهج، واستنكرت بشدة استهداف المطار بطائرة مسيرة مفخخة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بإصابات طفيفة، وتضرر بعض الواجهات بالمطار، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الدولية.

وأشادت البحرين، بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت وبكل كفاءة من اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، موقف المملكة الثابت والداعم بقوة لجهود السعودية، وتأييدها التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات للتصدي للهجمات والمحاولات الحوثية العدائية والدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة وشجب مثل هذه الاعتداءات التي تشكل خطرًا على المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.