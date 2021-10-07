مصادر: البنك المركزي الأوروبي يدرس إطلاق برنامج جديد لشراء السندات

قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي الأوروبي يدرس إطلاق برنامج جديد لشراء السندات؛ بهدف منع حدوث أي فوضى في أسواق المال بعد انتهاء البرنامج الطارئ لشراء السندات في العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن البرنامج الجديد سيحل محل البرنامج الطارئ الذي أطلقه البنك المركزي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ومكمل للبرنامج الحالي المفتوح والذي يتضمن شراء سندات بقيمة 20 مليار يورو (1ر23 مليار دولار) شهريا.

وفي حين قالت المصادر إنه لم يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأن هذه الخطوة حتى الآن، رفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على التقرير، مشيرا إلى أن مسؤولي البنك يبحثون مجموعة واسعة من الأفكار وقد لا يتم طرحها على مجلس محافظي البنك أو المجلس التنفيذي له.

وفي حال إقرار البرنامج الجديد سيكون بمثابة إجراء تأميني في حالة سحب برنامج شراء السندات الطارئ البالغة قيمته 85ر1 تريليون دولار في موعده المقرر بنهاية آذار/مارس المقبل.