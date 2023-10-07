طالبت رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني ماري -أجنيس شتراك-تسيمرمان بمراجعة كل المساعدات المخصصة لقطاع غزة.

يأتي ذلك بعد الهجوم واسع النطاق الذي شنته حركة حماس انطلاقا من قطاع غزة على إسرائيل اليوم السبت.

وفي تصريحات لصحف مجموعة فونكه الإعلامية الصادرة اليوم، قالت السياسية المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الحر إن " وجود الدولة اليهودية يعد بحق من المكونات الأساسية التي لا يمكن فصلها من مكونات المصالح الوطنية الألمانية".

وأضافت شتراك-تسيمرمان:" لهذا السبب يجب أخذ هذا الهجوم الجبان من جانب حماس على مدنيين أبرياء كمدعاة لمراجعة المساعدات المالية الألمانية ومساعدات الاتحاد الأوروبي ومساعدات الأمم المتحدة المخصصة لقطاع غزة بشكل جذري للتحقق من وجه استخدامها".

ورأت شتراك-تسيمرمان أنه يجب الاستبعاد الكامل لأي استخدام لهذه المساعدات لأغراض معادية لإسرائيل ومعادية للسامية.