مانشيني يعلن قائمة منتخب السعودية لمعسكر أكتوبر

أعلنت إدارة المنتخب السعودي قائمة المدير الفني روبرتو مانشيني، للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سينطلق بعد يوم غدٍ الأحد في مدينة لاقوس البرتغالية.

ويخوض المنتخب السعودي معسكره خلال أيام الفيفا الدولية لشهر أكتوبر 2023، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023.

وضمت قائمة المنتخب السعودي ( 31 ) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، على البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، على هزازي، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، محمد مران.

وسيخوض المنتخب السعودي خلال معسكره في الفترة من 8 أكتوبر وحتى 17 أكتوبر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب نيجيريا في الثالث عشر من أكتوبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب مالي في السابع عشر من أكتوبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على «ملعب بورتيماو» .

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قيرجستان، تايلاند.