قال طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، إن بيان الاتحاد الأوروبي مثّل تدخلا في الشأن الداخلي بما في ذلك التدخل في شئون القضاء العدالة في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الجمعة، أنّ هذا التدخل مورس في قضية لا علاقة لها بالسياسة، ومنظورة أمام محكمة عادية وتمضي وفقا لإجراءات القانون الطبيعي، (وهي قضية الناشط هشام قاسم).

وأشار إلى أنّ البيان يدهو للدهشة، داعيا البرلمان الأوروبي لمراجعة نفسه فيما يخص تجاوزه ضد حقوق الدول على السلطات القضائية الموجودة فيها.

وشدد على وجوب التزام الصمت وعدم التعليق على القضايا المنظورة أمام القضاء، لا سيما أنّ إبداء الرأي قد يؤثر على رأي المحكمة.

وعبّر عن الثقة الكاملة في القضاء المصري، واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء قضية هشام قاسم، وهي قضية سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى تتعلق بإهانة موظف عام.

وجدّد العوضي، التأكيد على أن قضية هشام قاسم لا علاقة لها بالشأن العام.



