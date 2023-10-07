بلنيكن يبلغ عباس سعي واشنطن لوقف التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء السبت، أن بلاده تعمل مع الأطراف كافة لوقف التصعيد الحاصل بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.



جاء ذلك ، خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من بلينكن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).



ومن جانبه أكد عباس "ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الجاري على أبناء شعبنا، وأن سبب ذلك هو ممارسات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى".



وحذر الرئيس الفلسطيني من أن "عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على إسرائيل، واستمرار الظلم والقهر اللذين يتعرض لهما شعبنا، هي التي تدفع بالأمور نحو الانفجار الذي لن يستطيع أحد تحمل نتائجه".



وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 242 على الأقل في هجمات إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة في أعنف مواجهة عسكرية منذ سنوات.



في المقابل أعلنت وسائل إعلام عبرية عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 250 منذ بداية التصعيد مع الفصائل الفلسطينية صباح اليوم.



وأطلقت "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" منذ ساعات صباح اليوم بشكل مباغت ومن دون أي مقدمات ميدانية.



وبدأ هجوم "حماس" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات تسلل غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.



وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية وعبرية عن تسلل أكثر من ألف مقاتل من نشطاء حماس وفصائل أخرى إلى بلدات ومستوطنات إسرائيل المحاذية لقطاع غزة.



في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.



وتضمنت العملية الإسرائيلية شن سلسلة كبيرة من الغارات على منازل ومقرات حكومية ومواقع لحركة حماس فضلا عن تدمير برجا سكنيا.