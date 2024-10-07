ضبط مستريحة تجهيز العرائس بتهمة النصب على 17 سيدة بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، وضباط مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، من ضبط "مستريحة جديدة" استولت على مبالغ مالية من 17 شخصًا بزعم استثمارها في مجال تجهيز العرائس.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بأنه ورد لمركز العسيرات من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" بلاغ من "ن. ع" (33 عامًا، لا تعمل) وعدد 17 آخرين، بتضررهم من "ن. ع" (35 عامًا، لا تعمل، حاصلة على دبلوم تجارة) لقيامها بالنصب عليهم من خلال تلقّي مبالغ مالية منهم بلغت 2 مليون و500 ألف جنيه، بزعم استثمارها في تجهيز العرائس، مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ15% من قيمة رأس المال.

وبسؤالهم، أكدوا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولت عليها دون ردّها. عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.